В прессе появлялась информация о возможном трансфере из «Галатасарая» в «Зенит» нападающего Барыша Йылмаза. Впрочем, по информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», сделка не состоится.

«Галатасарай» не готов продавать 24-летнего Йылмаза дешевле, чем за 35 миллионов евро. Кроме того, сам футболист не хочет переходить в Россию. На него претендуют команды Английской премьер-лиги.

При этом прямого предложения от «Зенита» по Йылмазу не поступало, всё ограничилось консультациями со стороной футболиста.

Этим летом Барыш Йылмаз выступил за сборную Турции на чемпионате Европы.