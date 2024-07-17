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«Зенит» не купит Барыша Йылмаза эксклюзив

17 Июля 2024 • 17:39 Комментировать

В прессе появлялась информация о возможном трансфере из «Галатасарая» в «Зенит» нападающего Барыша Йылмаза. Впрочем, по информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», сделка не состоится.

«Галатасарай» не готов продавать 24-летнего Йылмаза дешевле, чем за 35 миллионов евро. Кроме того, сам футболист не хочет переходить в Россию. На него претендуют команды Английской премьер-лиги.

При этом прямого предложения от «Зенита» по Йылмазу не поступало, всё ограничилось консультациями со стороной футболиста.

Этим летом Барыш Йылмаз выступил за сборную Турции на чемпионате Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Зенит Барыш Йылмаз трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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