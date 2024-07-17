Полузащитник Маркус Вендел готов продолжить выступления за «Зенит». Ранее в прессе появлялась информация о желании «Галатасарая» заполучить бразильца. При этом предложения по Венделу в «Зенит» не поступало, о чём рассказывает Metaratings.

Источник отмечает, что «Зенит» не отпустит 26-летнего Вендела в другой клуб за сумму меньше 20 миллионов евро.

За «Зенит» Вендел выступает с октября 2020 года. С тех пор полузащитник провёл в различных соревнованиях 124 официальных матча, в которых записал на свой счёт 20 голов и 25 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 20 июля – против «Крыльев Советов».