Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин назвал клубы, которые составят конкуренцию «Зениту» в новом сезоне РПЛ эксклюзив

17 Июля 2024 • 17:15 Комментировать

Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал об ожиданиях от нового чемпионата РПЛ. 

- Будет ли интрига в борьбе за первое место?

- Должна быть. Во всяком случае, в первом круге. Московские команды будут бороться с «Зенитом». Возможно, «Краснодар» тоже поучаствует. Пока игры ни у кого нет, все будут ее искать. Поэтому не исключаю очковые потери любыми командами и разные сюрпризы.

- «Краснодар» ослаб с уходом некоторых игроков. Его результаты пойдут вниз?

- Конечно. Когда уходят лидеры команды, надо ставить игру заново, не терять очки, чтобы на что-то претендовать. Думаю, «быки» в этом году не будут претендовать на те результаты, которые показывали в прошлом сезоне. 

- «Динамо» купило пока только Лунёва. Достаточно ли этого, чтобы повторить успехи прошлого сезона?

- Еще есть время на покупки. А состав там прогрессирующий, много молодых ребят. Они в прошлом году добились третьего места, и это неплохой результат. Особых проблем у клуба нет, и он опять будет бороться за первое место. 

- Какие перспективы у «Спартака» в новом сезоне? Пришел новый тренер, нападающий.

- Первые туры покажут. Пока там не определен ни стартовый состав, ни костяк команды. Идут поиски. Так что первый круг будет такой, что хорошие матчи будут сочетаться с неудачными. Посмотрим, удастся ли за короткий срок найти состав и поставить игру. 

- Если Соболев уйдет в «Зенит, это будет проблемой для «Спартака»?

- Никакой проблемы нет. «Спартак» вернул Мелёшина, плюс купили нападающего, за которого заплатили большие деньги. Так что впереди есть минимум два футболиста, которые могут заменить Соболева на его позиции. 

Реклама


- В «Зените» у Соболева есть шансы играть?

- Это под вопросом. Но если Семак его возьмет, значит, будет давать ему возможность играть. Но будет ли он футболистом стартового состава, сложно сказать, потому что подбор исполнителей в «Зените» большой.

- У ЦСКА тоже многое меняется. Пришел Николич. Как к этому относитесь?

- Все будет зависеть от старта сезона. Если тренеру удастся поставить игру команды, результаты будут. В ЦСКА опытные игроки остались. Есть лидеры, которые могут повести за собой. Так что может получиться.

- «Локомотив» лишился многих лидеров, и громких  трансферов пока нет. Что об этом думаете?

- Этой команде придется тяжело. Когда игры нет, тренер еще не такой опытный, тут надо смотреть. Понятно, что никаких чемпионских замашек у «железнодорожников» нет. Если клуб будет в пятерке, это будет нормальным результатом.

Елена Григорьевская

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Гладилин
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Испания сыграет с Аргентиной в Финалиссиме Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Король Великобритании сделал заявление после поражения Англии в финале Евро-2024 Неймар кратко прокомментировал пост Ямаля после победы на Евро Ямаль получил награду после финала Евро-2024 Когда и где пройдёт следующий чемпионат Европы «Арсенал» предлагает «контракт всей жизни» игроку сборной Испании Карвахаль рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч» Беллингем сделал заявление после поражения в финале Евро-2024
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании
Спортивные новости
Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Официально: Трусова вернулась в профессиональный спорт Крейчикова выиграла Уимблдон Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Июля
17:22 · Россия. Премьер-лига
Вендел готов продолжить выступления за «Зенит»
17:15 · Россия. Премьер-лига
Гладилин назвал клубы, которые составят конкуренцию «Зениту» в новом сезоне РПЛ эксклюзив
16:54 · Россия. Премьер-лига
Боков рассказал, ожидает ли интриги в борьбе за золото РПЛ эксклюзив
16:47 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ эксклюзив
16:30 · Россия. Премьер-лига
Личка заявил о желании получить ещё одного защитника 1
16:24 · Россия. Премьер-лига
Личка получил подарок от игроков «Динамо» видео
16:15 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» сообщило о возвращении Чавеса
16:10 · Россия. Премьер-лига
Личка пофантазировал о возможном приходе Соболева в «Динамо»
15:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Дркушича прокомментировал информацию о «Севилье»
15:48 · Россия. Премьер-лига
Илич перешёл в «Зенит» - журналист
15:04 · Россия. Премьер-лига
«Севилья» ведёт переговоры по защитнику «Сочи»
14:39 · Россия. Премьер-лига
«Провал»: Защитник «Спартака» оценил результат прошлого сезона
14:32 · Россия. Премьер-лига
Никита Чернов высказался о Головине
14:06 · Россия. Премьер-лига
Глушаков объяснил, почему не тренируется в общей группе «Химок»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Пока колени не сотрутся, буду играть в футбол»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Газзаев рассказал, чего ждёт от ЦСКА в новом сезоне
13:41 · Россия. Премьер-лига
Алип близок к новой сделке с «Зенитом»
13:25 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» раскрыли трансферные планы
13:23 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о будущем Черышева
13:18 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» усилится бразильским нападающим из Европы
13:07 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» сообщили, когда примут решение по Фернандесу
12:38 · Россия. Премьер-лига
Деменко высказался о матче «Оренбург» - «Спартак» 1
12:17 · Россия. Премьер-лига
Тарханов рассказал, кто должен победить в матче «Крылья Советов» - «Зенит» 1
12:04 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Пиняеву не хватает стабильности, чтобы стать лидером «Локомотива»
11:33 · Россия. Премьер-лига
Деменко удивил прогнозом на матч «Локомотив» - «Акрон»
Все новости
Рекомендуем