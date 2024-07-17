Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал об ожиданиях от нового чемпионата РПЛ.

- Будет ли интрига в борьбе за первое место?

- Должна быть. Во всяком случае, в первом круге. Московские команды будут бороться с «Зенитом». Возможно, «Краснодар» тоже поучаствует. Пока игры ни у кого нет, все будут ее искать. Поэтому не исключаю очковые потери любыми командами и разные сюрпризы.

- «Краснодар» ослаб с уходом некоторых игроков. Его результаты пойдут вниз?

- Конечно. Когда уходят лидеры команды, надо ставить игру заново, не терять очки, чтобы на что-то претендовать. Думаю, «быки» в этом году не будут претендовать на те результаты, которые показывали в прошлом сезоне.

- «Динамо» купило пока только Лунёва. Достаточно ли этого, чтобы повторить успехи прошлого сезона?

- Еще есть время на покупки. А состав там прогрессирующий, много молодых ребят. Они в прошлом году добились третьего места, и это неплохой результат. Особых проблем у клуба нет, и он опять будет бороться за первое место.

- Какие перспективы у «Спартака» в новом сезоне? Пришел новый тренер, нападающий.

- Первые туры покажут. Пока там не определен ни стартовый состав, ни костяк команды. Идут поиски. Так что первый круг будет такой, что хорошие матчи будут сочетаться с неудачными. Посмотрим, удастся ли за короткий срок найти состав и поставить игру.

- Если Соболев уйдет в «Зенит, это будет проблемой для «Спартака»?

- Никакой проблемы нет. «Спартак» вернул Мелёшина, плюс купили нападающего, за которого заплатили большие деньги. Так что впереди есть минимум два футболиста, которые могут заменить Соболева на его позиции.

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- В «Зените» у Соболева есть шансы играть?

- Это под вопросом. Но если Семак его возьмет, значит, будет давать ему возможность играть. Но будет ли он футболистом стартового состава, сложно сказать, потому что подбор исполнителей в «Зените» большой.

- У ЦСКА тоже многое меняется. Пришел Николич. Как к этому относитесь?

- Все будет зависеть от старта сезона. Если тренеру удастся поставить игру команды, результаты будут. В ЦСКА опытные игроки остались. Есть лидеры, которые могут повести за собой. Так что может получиться.

- «Локомотив» лишился многих лидеров, и громких трансферов пока нет. Что об этом думаете?

- Этой команде придется тяжело. Когда игры нет, тренер еще не такой опытный, тут надо смотреть. Понятно, что никаких чемпионских замашек у «железнодорожников» нет. Если клуб будет в пятерке, это будет нормальным результатом.

Елена Григорьевская