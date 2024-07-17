Футбольный эксперт Максим Боков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, кто поборется с «Зенитом» за золотые медали.

- Будет ли интрига в борьбе за первое место?

- Да. Те три клуба, которые боролись в прошлом сезоне до последнего тура, будут это делать и в наступающем чемпионате. Не исключаю, что прибавится еще пара клубов: ЦСКА, «Локомотив». Возможно, «Ростов». Уверен, будет интересная борьба.

- «Локомотив» лишился многих лидеров, и громких трансферов пока нет. Почему считаете, что он будет претендовать на высокие места?

- А зачем тогда выходить на поле? У команды хороший фундамент, неплохая молодежь. Тем более трансферное окно еще не закрыто. Надо кого-то приобретать.

- «Динамо» купило пока только Лунёва. Достаточно ли этого, чтобы повторить успехи прошлого сезона?

- Да. У «бело-голубых» все есть, чтобы бороться за золотые медали. Есть точечное усиление. Взяли голкипера, который будет первым номером.

- «Краснодар» ослаб с уходом некоторых игроков. Его результаты пойдут вниз?

- Там тоже селекционный отдел хорошо работает и будет покупать футболистов на место ушедших. А так по составу «Краснодар» не хуже ни одной команды РПЛ.

- Какие перспективы у «Спартака» в этом сезоне? Пришел новый тренер, нападающий?

- «Спартак» лихорадит по полной программе, что в прошлом сезоне, что в позапрошлом. И вообще, как только ушел Федун, команду стало колбасить, так что сложно сказать, на что она будет претендовать.

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- Если Соболев уйдет в «Зенит», это будет проблемой для «Спартака»?

- Может быть. Надо ли ему переезжать в Питер? Я бы из ЦСКА не перешел в «Спартак», а здесь почти то же самое. Но это его право.

- У ЦСКА тоже многое меняется. Пришел Николич. Как относитесь к этому тренеру?

- Работаем вместе. Я в молодежке сейчас, так что будем соприкасаться. Мы уже с ним общались на тему молодых ребят. Он брал на сборы в Новогорск несколько человек. Четверых уже взял и еще четверых просматривал. Так что интерес к молодежке есть, а дальше все будет зависеть от ребят.

Елена Григорьевская