Личка заявил о желании получить ещё одного защитника

Рулевой «Динамо» Марцел Личка заявил о желании заполучить ещё одного футболиста на позицию центрального защитника.

«Честно скажу, в текущей ситуации, наверное, было бы неплохо получить ещё одного центрального защитника. Но трансферы – это решения клуба, и сейчас мы работаем в том составе, который у нас есть», - цитирует Личку «РБ Спорт».

В стартовом туре Российской премьер-лиги «Динамо» будет играть против «Факела» на своём поле. Игра пройдёт в субботу, 20 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что в прошлом чемпионате России «Динамо» финишировало на третьей позиции.