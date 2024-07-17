Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка заявил о желании получить ещё одного защитника

17 Июля 2024 • 16:30 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Факел
20.07 20:00

Рулевой «Динамо» Марцел Личка заявил о желании заполучить ещё одного футболиста на позицию центрального защитника.

«Честно скажу, в текущей ситуации, наверное, было бы неплохо получить ещё одного центрального защитника. Но трансферы – это решения клуба, и сейчас мы работаем в том составе, который у нас есть», - цитирует Личку «РБ Спорт».

В стартовом туре Российской премьер-лиги «Динамо» будет играть против «Факела» на своём поле. Игра пройдёт в субботу, 20 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что в прошлом чемпионате России «Динамо» финишировало на третьей позиции.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка

Новости по матчу

Сегодня, 17 Июля
16:30
Личка заявил о желании получить ещё одного защитника 1
16:15
«Динамо» сообщило о возвращении Чавеса
16:10
Личка пофантазировал о возможном приходе Соболева в «Динамо»
16 Июля
18:52
Семшов считает, что «Зениту» нужно сохранить Клаудиньо
17:09
Личка ответил, кто будет первым вратарём «Динамо»
15:09
Дуглас Сантос: Было бы супер, если бы Неймар перешёл в «Зенит»
14 Июля
23:58
Стало известно, покинет ли Кутицкий «Динамо»
19:45
Лунёв ответил, считает ли прошедший сезон лучшим в своей карьере
19:37
Лунёв назвал самый обидный матч в своей карьере
18:25
Лунёв — о целях «Динамо»: «В моём понимании, это борьба за чемпионство и Кубок»
18:12
Лунёв: «Личка — тренер с философией современного футбола»
17:53
Лунёв рассказал, почему вернулся в Россию
17:43
Лунёв назвал свою цель в «Динамо»
12 Июля
20:25
В «Динамо» ответили, были ли переговоры с Антоном Миранчуком
08 Июля
16:33
«Динамо» пыталось подписать игрока «Локомотива»
06 Июля
20:19
Лунёв: «Играть за «Динамо» на позиции вратаря - дополнительная ответственность из-за Яшина»
18:26
Тюкавин оценил готовность «Динамо» к сезону
18:18
В «Динамо» высказались о возможном подписании Антона Миранчука
05 Июля
11:12
В «Динамо» рассказали, в каком случае возможен прощальный матч Шунина
04 Июля
19:28
Личка высказался о возможном подписании в «Динамо» Дзюбы и Миранчука
16:40
Лунёв: Личка не говорил, что видит меня основным вратарём «Динамо»
16:12
В «Динамо» рассказали, есть ли предложения по Тюкавину от «Болоньи» и «Жироны»
15:17
Стала известна позиция «Динамо» по Тюкавину
12:10
Лунёв высказался о шансах «Динамо» в борьбе за чемпионство
11:19
Лунёв: «Братский Кубок укрепляет отношения между Россией и Сербией»
03 Июля
22:32
Гендиректор «Динамо» назвал цель команды на новый сезон РПЛ
20:30
Агент Тюкавина рассказал о настрое игрока перед новым сезоном
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Александр Тарасов
17 Июля 2024 в 16:59
Гафин купи Лички МОНТЕСА и будет ОККЕЙ !,!!
Ответить
Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Испания сыграет с Аргентиной в Финалиссиме Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Король Великобритании сделал заявление после поражения Англии в финале Евро-2024 Неймар кратко прокомментировал пост Ямаля после победы на Евро Ямаль получил награду после финала Евро-2024 Когда и где пройдёт следующий чемпионат Европы «Арсенал» предлагает «контракт всей жизни» игроку сборной Испании Карвахаль рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч» Беллингем сделал заявление после поражения в финале Евро-2024
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании
Спортивные новости
Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Официально: Трусова вернулась в профессиональный спорт Крейчикова выиграла Уимблдон Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Июля
17:22 · Россия. Премьер-лига
Вендел готов продолжить выступления за «Зенит»
17:15 · Россия. Премьер-лига
Гладилин назвал клубы, которые составят конкуренцию «Зениту» в новом сезоне РПЛ эксклюзив
16:54 · Россия. Премьер-лига
Боков рассказал, ожидает ли интриги в борьбе за золото РПЛ эксклюзив
16:47 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ эксклюзив
16:30 · Россия. Премьер-лига
Личка заявил о желании получить ещё одного защитника 1
16:24 · Россия. Премьер-лига
Личка получил подарок от игроков «Динамо» видео
16:15 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» сообщило о возвращении Чавеса
16:10 · Россия. Премьер-лига
Личка пофантазировал о возможном приходе Соболева в «Динамо»
15:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Дркушича прокомментировал информацию о «Севилье»
15:48 · Россия. Премьер-лига
Илич перешёл в «Зенит» - журналист
15:04 · Россия. Премьер-лига
«Севилья» ведёт переговоры по защитнику «Сочи»
14:39 · Россия. Премьер-лига
«Провал»: Защитник «Спартака» оценил результат прошлого сезона
14:32 · Россия. Премьер-лига
Никита Чернов высказался о Головине
14:06 · Россия. Премьер-лига
Глушаков объяснил, почему не тренируется в общей группе «Химок»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Пока колени не сотрутся, буду играть в футбол»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Газзаев рассказал, чего ждёт от ЦСКА в новом сезоне
13:41 · Россия. Премьер-лига
Алип близок к новой сделке с «Зенитом»
13:25 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» раскрыли трансферные планы
13:23 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о будущем Черышева
13:18 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» усилится бразильским нападающим из Европы
13:07 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» сообщили, когда примут решение по Фернандесу
12:38 · Россия. Премьер-лига
Деменко высказался о матче «Оренбург» - «Спартак» 1
12:17 · Россия. Премьер-лига
Тарханов рассказал, кто должен победить в матче «Крылья Советов» - «Зенит» 1
12:04 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Пиняеву не хватает стабильности, чтобы стать лидером «Локомотива»
11:33 · Россия. Премьер-лига
Деменко удивил прогнозом на матч «Локомотив» - «Акрон»
Все новости
Рекомендуем