В среду, 17 июля, главный тренер «Динамо» Марцел Личка отмечает день рождения. Чешскому специалисту «стукнуло» 47. Пресс-служба «бело-голубых» опубликовала видео, на котором Личка получает подарок от команды. Кроме того, тренеру пришлось пройти через традиционный поздравительный коридор.

В настоящий момент Марцел Личка готовит «Динамо» к старту в новом сезоне Российской премьер-лиги. В первом туре московская команда будет играть на своём поле против «Факела». Игра стартует в субботу, 20 июля, в 20:00 по московскому времени.

Добавим, что прошлый чемпионат России «Динамо» завершило на третьей позиции.