«Динамо» сообщило о возвращении Чавеса

Полузащитник Луис Чавес вернулся в расположение «Динамо». Об этом рассказывает пресс-служба московского клуба.

Как известно, этим летом Чавес выступил за сборную Мексики на Кубке Америки. 28-летний футболист поучаствовал во всех трёх матчах на турнире. «Ацтеки», как известно, не смогли преодолеть групповой барьер.

За «Динамо» Чавес провёл 32 матча, в которых забил четыре гола и отдал два голевых паса.

«Динамо» в настоящий момент ведёт подготовку к первому матчу нового чемпионата России. В стартовом туре команда Марцела Лички будет играть против «Факела» на своём поле. Матч пройдёт в субботу, 20 июля.