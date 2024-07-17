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Личка пофантазировал о возможном приходе Соболева в «Динамо»

17 Июля 2024 • 16:10 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
20.07 20:00

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поразмышлял о возможном подписании в линию нападения Александра Соболева.

«Это в хорошем смысле очень неприятный нападающий. Он умеет забивать голы. Но у нас номер один – Тюкавин. Если бы пришёл Соболев, он бы тоже хотел играть, быть номером один. Если бы он пришёл, надо было бы чуть поменять схему. Ситуация была бы тяжёлой», - цитирует Личку «РБ Спорт».

Александр Соболев выступает за «Спартак», хотя в последние недели слухи активно связывали форварда с «Зенитом». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего Соболева в 7,5 миллиона евро.

В стартовом туре Российской премьер-лиги «Динамо» будет играть против «Факела». Матч пройдёт в субботу, 20 июля.

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