Агент Дркушича прокомментировал информацию о «Севилье»

В прессе появилась информация о том, что «Севилья» ведёт переговоры по защитнику Ване Дркушичу из «Сочи». Комментарий на этот счёт дал агент Младен Ратковица, который работает со словенским футболистом.

«Не хочу распространяться о названиях клубов. Но могу сказать, что у нас есть несколько серьёзных предложений», - цитирует агента «Чемпионат».

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего Ваню Дркушича в 2,8 миллиона евро. За «Сочи» защитник провёл 66 официальных матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и два голевых паса на партнёров.