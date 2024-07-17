Илич перешёл в «Зенит» - журналист

Полузащитник Иван Илич перебрался из «Торино» в «Зенит». Как сообщает в социальных сетях известный журналист Николо Скира, клубы уже закрыли сделку по 23-летнему сербскому футболисту.

По данным журналиста, за трансфер Илича «Зенит» заплатит 25 миллионов евро с учётом бонусных выплат. Контракт серба с чемпионом России последних лет будет рассчитан на пять лет. В Санкт-Петербурге Илич будет зарабатывать 5 миллионов евро за сезон с бонусами.

Отметим, что летом Иван Илич выступил за национальную сборную Сербии на чемпионате Европы. «Торино» полузащитник представлял с конца января 2023 года.