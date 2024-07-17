«Севилья» ведёт переговоры по защитнику «Сочи»

Защитник Ваня Дркушич в летнее трансферное окно может покинуть «Сочи» и перейти в топ-чемпионат. 24-летний словенец входит в сферу интересов «Севильи». Испанский клуб уже ведёт переговоры по Дркушичу, о чём на своих страницах рассказывает «Чемпионат».

Судя по всему, Дркушич обратил на себя внимание на чемпионате Европы. На турнире защитник отыграл все четыре матча от свистка до свистка. Сборная Словении, как известно, вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв Португалии по пенальти.

За «Сочи» Ваня Дркушич выступает с начала 2022 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего футболиста в 2,8 миллиона евро.