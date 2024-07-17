«Провал»: Защитник «Спартака» оценил результат прошлого сезона

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о выступлении команды в сезоне 2023/2024. Как известно, московская команда весной финишировала на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Для «Спартака» пятое место – это провал. Жалко, что так сильно отпустили лидеров, своих очков много недобрали – с тем же «Уралом», «Факелу» два раза проиграли», - цитирует Чернова «Чемпионат».

В первом туре нового чемпионата России «Спартак» будет играть против «Оренбурга» на выезде. Матч пройдёт в ближайшее воскресенье, 21 июля. Это будет дебют Деяна Станковича на должности главного тренера «красно-белых».