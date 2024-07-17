Никита Чернов высказался о Головине

Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос, изменился ли Александр Головин после времени, проведённого за границей. Как известно, Головин провёл уже шесть сезонов в «Монако».

«Вообще нет. Каким был, таким же и остался. Наоборот, его в Россию больше тянет – домой. Когда в сборную приезжает, в Москве остаётся. Встречаемся иногда», - цитирует Чернова «Чемпионат».

Чернов добавил, что за счёт выступлений во Франции Головин вышел на новый уровень, и это заметно в национальной сборной.

«Понятно, что у него уровень игры другой. Наши ребята в сборной не всегда успевают за ним», - сказал Чернов.

Всего за «Монако» Александр Головин провёл 203 официальных матча, в которых записал на свой счёт 31 гол и 39 результативных передач на партнёров.