Глушаков объяснил, почему не тренируется в общей группе «Химок»

Полузащитник Денис Глушаков в летнее трансферное окно перебрался в «Химки». В понедельник 37-летний футболист тренировался по индивидуальной программе. Сам Глушаков дал комментарий на этот счёт.

«Ну только у мёртвых, наверное, ничего не болит. Попали по икре, был небольшой ушиб. Думаю, скоро уже буду в общей группе», - цитирует Глушакова сайт «Матч ТВ».

В настоящий момент «Химки» готовятся к старту чемпионата России. В первом туре соперником подмосковной команды будет «Динамо» из Махачкалы. Игра пройдёт в воскресенье, 21 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.