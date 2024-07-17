Глушаков: «Пока колени не сотрутся, буду играть в футбол»

Известный полузащитник Денис Глушаков ответил на вопрос, на что он способен в возрасте 37 лет. По словам опытного футболиста, он не обращает внимания на возраст.

«Я вообще не обращаю на это внимание. Люди играют на чемпионате Европы и в 39, и в 41. Для меня возраст не помеха. Пока колени не сотрутся, буду играть в футбол», - слова Глушакова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Как известно, в летнее трансферное окно Денис Глушаков вернулся в «Химки». В стартовом туре Российской премьер-лиги подмосковная команда будет играть против махачкалинского «Динамо». Игра пройдёт в воскресенье, 21 июля.