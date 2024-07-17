Газзаев рассказал, чего ждёт от ЦСКА в новом сезоне

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев в беседе с журналистами поделился ожиданиями от выступления «армейцев» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Сейчас у команды новый тренер, перед которым ставят новые задачи. Я надеюсь, что «красно-синие» будут входить в группу команд, претендующих на золото чемпионата России», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата России московская команда финишировала на шестой позиции в таблице. В стартовом туре нового розыгрыша Премьер-лиги ЦСКА на выезде померяется силами с «Ростовом». Встреча пройдет 20 июля и начнется в 20:00 мск.