Алип близок к новой сделке с «Зенитом»

Защитник Нуралы Алип близок к пролонгации сотрудничества с петербургским «Зенитом». Об этом сообщили в агентстве Player Career Management, которое сотрудничает с футболистом.

«Предварительная договоренность по новому соглашению Алипа с «Зенитом» есть. Ждем ответ и официальное заявление пресс-службы клуба», - передает слова представителей агентства Sport24.

Напомним, что срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Нуралы провел 25 поединков, в которых получил четыре желтые карточки. «Зенит» стал чемпионом страны в шестой раз подряд.