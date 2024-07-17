В «Оренбурге» раскрыли трансферные планы

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, который является спортивным директором «Оренбурга», высказался о возможном усилении команды в летнее трансферное окно.

«Может быть, мы сделаем ещё один или два трансфера - тут по ситуации. Усиление планируется на позицию крайнего защитника», - передает слова Андреева «Чемпионат».

Напомним, что в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги «Оренбург» занял 12-е место в турнирной таблице. В стартовом туре нового розыгрыша чемпионата страны команда на домашнем стадионе «Газовик» примет столичный «Спартак». Встреча состоится в воскресенье, 21 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.