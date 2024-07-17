Агент высказался о будущем Черышева

Агент Хорди Саллес, который работает с российским полузащитником Денисом Черышевым, высказался о будущем игрока.

«Сейчас у нас по-прежнему нет предложений из России. Денис хочет продолжать играть, и Россия может быть одним из вариантов для продолжения карьеры», - цитирует Саллеса Sport24.

Как известно, 33-летний Денис Черышев обрёл статус свободного агента в первый день июля после истечения срока контракта с «Венецией». До Италии Черышев поиграл за несколько клубов в Испании. В России Денис ещё не выступал.

Стоит сказать, что эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Дениса Черышева в 500 тысяч евро.