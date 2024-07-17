«Ахмат» усилится бразильским нападающим из Европы

Форвард Вандерсон Кардосо, выступающий в чемпионате Португалии за «Каса Пию», может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иван Карпов.

Как стало известно журналисту, интерес к нападающему проявляет грозненский «Ахмат». Стороны провели переговоры и согласовали детали сделки. Бразильский игрок должен прибыть в расположение российского коллектива в ближайшее время. Он подпишет контракт на четыре года.

В минувшем сезоне Вандерсон сыграл 33 поединка за португальскую команду и забил восемь мячей. Трансферная стоимость игрока оценивается в 800 тысяч евро.