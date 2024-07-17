В «Зените» сообщили, когда примут решение по Фернандесу

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», в беседе с журналистами высказался касательно будущего в клубе защитника Марио Фернандеса.

«До конца месяца решение по его будущему будет принято. Состояние здоровья Марио улучшается. Он уже тренируется в общей группе», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 33-летний защитник провел 18 поединков за «сине-бело-голубых», не отметившись голевыми действиями. Срок действующего трудового соглашения между «Зенитом» и правым латералем истекает в конце июня следующего года.