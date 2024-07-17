Деменко высказался о матче «Оренбург» - «Спартак»

Футбольный эксперт Максим Деменко поделился мыслями о встрече между московским «Спартаком» и «Оренбургом» в стартовом туре Российской премьер-лиги.

«Станкович был выдающимся футболистом, а сейчас стал тренером. Поэтому в таком матче «Спартак» должен показать, является ли он претендентом на чемпионство», - передает слова Деменко «Чемпионат».

Матч «Оренбурга» против «Спартака» состоится в воскресенье, 21 июля. Начало поединка запланировано в 17:30 по московскому времени. В прошлом сезоне РПЛ «Оренбург» занял 12-е место в таблице, а «красно-белые» финишировали на пятой строчке.