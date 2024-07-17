Тарханов рассказал, кто должен победить в матче «Крылья Советов» - «Зенит»

Известный тренер Александр Тарханов поделился мыслями о матче между петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках первого тура нового сезона Премьер-лиги.

«Зенит» должен обыграть «Крылья Советов». Но самарская команда просто так не отдаст игру, тем более при своей поддержке. «Крылья Советов» будут сражаться и играть на победу», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Матч «Крылья Советов» - «Зенит» состоится в субботу, 20 июля, на стадионе в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Напомним, что петербургский клуб шесть раз подряд становился чемпионом РПЛ.