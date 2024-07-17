Билялетдинов: «Пиняеву не хватает стабильности, чтобы стать лидером «Локомотива»

Экс-наставник московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о перспективах 19-летнего хавбека «железнодорожников» Сергея Пиняева.
«Чтобы быть лидером команды, Пиняеву не хватает стабильности. Может быть, этот далеко не самый результативный период у Пиняева пройдет, и он станет лидером «Локомотива», - передает слова специалиста Legalbet.
В минувшем сезоне «Локомотив» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Что касается Пиняева, то полузащитник принял участие в 38 поединках «железнодорожников», отметившись тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
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