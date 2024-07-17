Деменко удивил прогнозом на матч «Локомотив» - «Акрон»

Экс-футболист Максим Деменко поделился мыслями относительно встречи московского «Локомотива» и тольяттинского «Акрона» в первом туре Российской премьер-лиги сезона-2024/2025.

«В матче «Локомотив» - «Акрон» всё возможно, тольяттинцы уже в первом матче могут совершить сенсацию. Игроков тольяттинцев будут захлёстывать эмоции, отсюда пойдёт самоотдача», - цитирует эксперта «Чемпионат».

Поединок между «Локомотивом» и «Акроном» состоится на московском стадионе «РЖД Арена». Матч пройдет в субботу, 20 июля, начало встречи запланировано в 15:00 по московскому времени.