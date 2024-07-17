Раскрыта точная зарплата Илича в «Зените»

Петербургский «Зенит» договорился с «Торино» по трансферу сербского полузащитника Ивана Илича. Об этом рапортует Napoli Magazine.

Согласно сведениям источника, руководство «сине-бело-голубых» предложило потенциальному новичку долгосрочный трудовой договор с заработной платой в размере 3,5 миллиона евро. Ранее в прессе сообщалось, что трансфер хавбека обойдется питерцам в 25 миллионов евро, два из которых будут прописаны в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Илич поучаствовал в 31 поединке чемпионата Италии, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.