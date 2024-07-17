Идову: «Локомотив» не превратится в середняка, но попасть в тройку будет тяжело»

Брайн Идову, ранее выступавший за «железнодорожников», высказался о кадровых изменениях в столичной команде.

«Локомотив» превратится в середняка? Ну, не прям в середняка, но как будто попасть в тройку в этом сезоне будет тяжело. Возможно, окажется, что это не так, но на бумаге, потеряв таких игроков и лидеров как Глушенков, тяжело будет восполнить эту потерю. Не понимаю, как они будут набирать очки в тех матчах, где раньше Глушенков и приносил им победы, - передаёт слова Идову «Спорт-Экспресс».

Напомним, в текущее трансферное окно состав «железнодорожников» покинули ряд игроков, в том числе Максим Глушенков, перешедший в «Зенит».

В стартовом туре нового сезона Премьер-лиги коллектив Михаила Галактионова встретится с «Акроном», матч пройдёт 20 июля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по столичному времени.