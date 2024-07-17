Деменко назвал победителя матча «Ахмат» - «Краснодар»

Бывший игрок Максим Деменко дал комментарий касательно предстоящего поединка между грозненским «Ахматом» и «Краснодаром» в рамках первого тура Российской премьер-лиги.
«В Грозном всегда не очень легко играть. Тем более это будет первый матч РПЛ, поэтому будет очень эмоционально. Но мне кажется, что «Краснодар» в этом матче должен победить», - передает слова эксперта «Чемпионат».
Напомним, что поединок первого тура чемпионата России между «Ахматом» и «Краснодаром» состоится в воскресенье, 21 июля, на арене в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
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