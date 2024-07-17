Чернов удивлён, что Джикия до сих пор без клуба

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о бывшем капитане команды Георгии Джикии, который до сих пор остается без клуба.

«Удивляет, что за несколько дней до чемпионата Георгий всё ещё без клуба. Тем более у него такой хороший возраст - 30 лет. Для защитника - самый сок, время раскрываться», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что Джикия покинул «Спартак» по завершении минувшего сезона. У защитника истек срок действия контракта с «красно-белыми». Вместе с «народной командой» Георгий становился чемпионом Российской премьер-лиги.