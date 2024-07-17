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Как выступит «Краснодар» в сезоне-2024/25

17 Июля 2024 • 16:40 Комментировать

В субботу, 20 июля, начнётся новый розыгрыш Российской премьер-лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, сможет ли «Краснодар» добиться успеха в предстоящей кампании.

Прошлый сезон

После окончания осеннего этапа чемпионата России многие были уверены, что в сезоне-2023/24 будет новый чемпион. Однако сразу же после зимних сборов команда посыпалась, и Владимир Ивич быстро потерял работу. Спасать ситуацию был призван Мурад Мусаев, который до последних секунд сезона боролся за чемпионство и даже какое-то время был в ранге обладателя золотых медалей, но по итогу «Краснодар» стал вторым в таблице, отстав всего на одно очко. В заключительном туре «Краснодар» украл чемпионство у «Динамо», а «Зенит» забрал трофей у «быков».

Трансферы

Текущим летом «Краснодар» лишился сразу нескольких основных игроков, а главной потерей стал отъезд вратаря и капитана команды Матвея Сафонова в «ПСЖ». Однако вряд ли в Краснодаре грустят по этому поводу, ведь на продаже своего воспитанника клуб заработал солидные 20 миллионов евро.

Стоит сказать, что «быки» быстро отреагировали на потери и подписали ряд опытных футболистов, а также подающего большие надежды Данилу Козлова. Конечно, особняком стоит возвращение 34-летнего Фёдора Смолова, который ранее выступал за «Краснодар» и по сей день является лучшим бомбардиром в истории клуба.

Ушли: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Сергей Волков («Зенит»), Кади Боржес («Ференцварош»), Хуниор Алонсо («Атлетико Минейро»).

Пришли: Данила Козлов («Балтика», 1,25 млн евро), Фёдор Смолов, Юрий Дюпин, Юрий Газинский (все – свободные агенты).

Состав

Вратари: Станислав Агкацев, Юрий Дюпин.

Защитники: Витор Тормена, Лукас Оласа, Александр Зотов, Кайо, Георгий Арутюнян, Сергей Петров.

Полузащитники: Кевин Кастаньо, Кевин Ленини, Данила Козлов, Эдуард Сперцян, Батчи, Юрий Газинский, Александр Черников, Никита Кривцов.

Нападающие: Виктор Са, Джон Кордоба, Фёдор Смолов, Олакунле Олусегун, Мозес, Александр Кокшаров.

Подготовка

Во время летних сборов «Краснодар» провёл только три товарищеских матча, в которых одержал три победы. Командой Мусаева были повержены «Кубань» (1:0), махачкалинское «Динамо» (2:0) и «Ростов» (3:2). Отметим, что «быки» уже успели провести один официальный матч, уступив в рамках Суперкубка России «Зениту» (2:4).

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Прогноз

В минувшем матче за Суперкубок у «Краснодара» были серьёзные проблемы с составом. На данный момент отсутствует главная ударная сила — Джон Кордоба, который вместе со сборной Колумбии завоевал серебряные медали Кубка Америки и получил несколько дней отпуска. Кроме того, «Краснодару» не хватает защитников, но клуб не планирует сидеть сложа руки. Сейчас ведётся серьёзная работа над усилением состава, да и бюджет на покупки явно имеется. Если верить Мусаеву, то в самое ближайшее время стан «быков» пополнят как минимум два футболиста.

Однако проблемы с обоймой на старте сезона могут лишить «Краснодар» важных очков. К тому же игра команды в матче с «Зенитом» выглядела совсем не чемпионской. Пока Мусаев всё так же стабилен в своей нестабильности, поэтому «быкам» будет тяжело попасть в тройку на фоне яркого «Динамо», усилившегося «Спартака» и убедительного «Зенита».

Прогноз: четвёртое место.

Дмитрий Миляев


Какое место займёт «Краснодар» по итогам сезона-2024/25
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