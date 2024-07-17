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Как выступит «Локомотив» в сезоне 2024/25

17 Июля 2024 • 13:30 Комментировать

20 июля официально стартует новый розыгрыш Российской премьер-лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, как московский «Локомотив» выступит в предстоящем сезоне.

Прошлый сезон

В прошлом сезоне подопечные Михаила Галактионова были крайне нестабильны, но ближе к концу чемпионата всё же смогли нащупать свою игру. По итогам сезона «Локомотив» стал четвёртым, хотя после окончания первого круга был лишь на седьмой позиции.

В 30 сыгранных турах «железнодорожники» набрали 53 очка и отстали от чемпиона страны всего на четыре зачётных балла.

Трансферы

В текущее трансферное окно «Локомотив» потерял большое количество игроков, в том числе и лидеров команды. Пока неизвестно, как клуб планирует усиливать свой состав, но за несколько дней до старта нового сезона перспективы «Локомотива» выглядят туманно.

Ушли: Максим Глушенков, Вильсон Изидор (оба – «Зенит»), Тин Едвай («Панатинаикос»), Саид Хамулич («Тулуза», конец аренды), Рифат Жемалетдинов, Джирано Керк, Станислав Магкеев, Дмитрий Рыбчинский, Антон Миранчук, Артём Дзюба, Даниил Худяков, Маринато Гилерме (все – свободный агент).

Пришли: Антон Митрюшкин, Тимур Сулейманов, Артём Тимофеев (все – свободный агент), Арсений Агеев («Арсенал» Дзержинск, 100 тысяч евро), Дмитрий Воробьёв («Оренбург», 2,5 млн евро).

Кажется, что пока усиление несопоставимо с потерями Глушенкова, Жемалетдинова и Миранчука, и если «Локомотив» хочет бороться хотя бы за медали, то клубу придётся отыскать скрытые резервы и немножко потратиться.

Состав

Вратари: Илья Лантратов, Антон Митрюшкин.

Защитники: Лукас Фассон, Жерзино Ньямси, Марио Митай, Максим Ненахов, Александр Сильянов, Наир Тикнизян, Илья Самошников, Евгений Морозов.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Никита Салтыков, Алексей Батраков, Артём Карпукас, Артём Тимофеев.

Нападающие: Дмитрий Воробьёв, Владислав Сарвели, Сергей Пиняев, Вадим Раков, Тимур Сулейманов.

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Подготовка

В летнее межсезонье «Локомотив» успел провести пять товарищеских матчей. Все они прошли с переменным успехом. Сначала команда Галактионова одолела тульский «Арсенал» (2:1), после чего проиграла «Родине» (0:1), а затем разгромила «Балтику» (4:1). В последних двух матчах выиграть «Локомотиву» не удалось — ничья с «Партизаном» (1:1) и поражение от «Рубина» (3:4).

Прогноз

Конечно, давать полноценный прогноз перед стартом сезона очень сложно, ведь трансферное окно в России закроется только к восьмому туру, но будем отталкиваться от того, что есть на данный момент. После потери ключевых футболистов и на фоне слухов о возможном уходе капитана Дмитрия Баринова, кажется, что «Локомотив» ждёт провальный сезон и смена тренера, если не по ходу сезона, то точно следующим летом.

Итоговое место: не выше шестого.

Дмитрий Миляев


Какое итоговое место займёт «Локомотив» по итогам сезона-2024/25?
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