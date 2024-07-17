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Как выступит ЦСКА в сезоне-2024/25

17 Июля 2024 • 11:30 Комментировать

Уже 20 июля начнётся новый розыгрыш Российской премьер-лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, какой результат покажет ЦСКА в предстоящем сезоне.

Прошлый сезон

ЦСКА под руководством Владимира Федотова был максимально нестабилен в плане результатов, чего нельзя сказать о качестве игры. Во многих матчах «армейцы» выглядели достаточно неплохо, но команда разбазарила большое количество очков, упустив победы в концовках. Как итог — шестое место в таблице и отставка главного тренера.

Трансферы

В настоящий момент ЦСКА удалось сохранить практически всю основную обойму, да и вряд ли кто-то из ведущих игроков покинет клуб этим летом. Исключением может стать ситуация с нападающим Виктором Давилой, жена которого не хочет возвращаться в Россию. Конечно, есть слухи вокруг Фёдора Чалова, но в его отъезд в Европу после не самого яркого сезона мало верится.

Что касается трансферов на вход, то здесь ЦСКА предстоит большая и сложная работа, но «армейцы» уже давно привыкли к этому, ведь у клуба никогда не было серьёзных финансов на покупки. Однако это не мешает им продолжать отыскивать таланты, как это случилось прошлым летом с Аббосбеком Файзуллаевым.

Ушли: Никита Ермаков («Пари НН»), Чидера Эджуке, Антон Заболотный и Вадим Карпов (все – свободный агент).

Пришли: Артём Шуманский («Арис» Лимасол, 1,5 млн евро), Секу Койта, Рифат Жемалетдинов, Данил Круговой (все – свободный агент), Илья Помазун («Урал», конец аренды), Кристиян Бистрович («Балтика», конец аренды), Адольфо Гайч («Ризеспор», конец аренды).

Состав

Вратарь: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

Защитники: Илья Агапов, Милан Гайич, Игорь Дивеев, Дуглас Келлвен, Данил Круговой, Матвей Лукин, Мойзес, Амирхоссейн Риванди, Виллиан Роша, Михаил Рядно.

Полузащитники: Кристиян Бистрович, Кирилл Глебов, Рифат Жемалетдинов, Саша Зделар, Матвей Кисляк, Виктор Мендес, Максим Мухин, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев.

Нападающие: Виктор Давила, Адольфо Гайч, Секу Койта, Тамерлан Мусаев, Фёдор Чалов, Артём Шуманский, Владислав Яковлев.

Подготовка

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Летом ЦСКА возглавил сербский специалист Марко Николич, знакомый российскому зрителю по работе в «Локомотиве». Под его руководством команда провела четыре матча, приняв участие в Братском кубке. В рамках первого товарищеского поединка «красно-синие» одержали победу над «Шинником» (2:1), после чего были две победы в рамках Братского кубка над ОФК (4:0) и «Партизаном» (3:0). В последней контрольной встрече ЦСКА разошёлся миром с «Ахматом» (2:2).

Прогноз

После возвращения некоторых игроков обойма «армейцев» выглядит неплохо, но это лишь на фоне прошлогоднего ЦСКА. Другим командам «красно-синие» значительно уступают. Безусловно, поклонники верят, что Николич сразу же приведёт команду к трофеям, но, скорее всего, ему потребуется время. Мало шансов, что с нынешним составом ЦСКА сможет побороться за тройку. Вероятно, на результатах скажется отсутствие Давилы, отъезд Файзуллаева на Олимпиаду и вечное желание Чалова отправиться в Европу.

Прогноз: Пятое место.

Дмитрий Миляев


Место ЦСКА в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2024/25
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