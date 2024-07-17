Гасилин: «Глушенков - игрок высокого уровня, который всем всё доказал»

По мнению экс-игрока «Зенита» Алексея Гасилина, полузащитник Максим Глушенков сможет проявить себя в петербургском клубе.

На прошлой неделе «сине-бело-голубые» победили «Краснодара» (4:2) в матче OLIMPBET Суперкубка России, Глушенков начал встречу с первых минут и забил два мяча.

«Глушенков - игрок высокого уровня, который всем всё доказал. От него ожидали такого дебюта в «Зените». Максим вышел играть хладнокровно», - передаёт слова Гасилина «Матч ТВ».

На вопрос, сможет ли Глушенков стать новым лидером «Зенита» в случае ухода Клаудиньо, Гасилин ответил: «Это вполне возможно, если он будет играть так, как в матче с «Краснодаром».

20 июля «Зенит» встретится с «Крыльями Советов» в стартовом туре РПЛ, начало – в 17:30 по столичному времени.

Напомним, Глушенков в прошлом сезоне выступал за «Локомотив» и в 38 встречах забил восемь голов и сделал 21 ассист.