Аршавин: «На Дзюбу может клюнуть какая-то команда»

Андрей Аршавин, экс-капитан «Зенита», поделился мнением о карьерах Артёма Дзюбы и Георгия Джикии, которые сейчас находятся без клубов.

- Трудно увидеть Джикию и Дзюбу в клубах первой пятерки. В командах статусом ниже они могут играть.

На Дзюбу может клюнуть какая‑то команда. В принципе, он сможет помочь. Свои голы в РПЛ он еще способен забивать, почему нет, - передаёт слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, последним местом работы Дзюбы был «Локомотив», который он покинул по завершении минувшего сезона. У Джикии также истёк контракт со «Спартаком» и футболист стал свободным агентом.

В прошлом сезоне Дзюба появился на поле в 26 играх с учетом всех турниров, забил четыре гола и сделал четыре голевых паса. Джикия же сыграл всего в восьми встречах.