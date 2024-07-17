Гацкан рассказал, в каком случае «Ростов» поборется за место в тройке РПЛ

Александр Гацкан, который ранее был игроком «Ростова», высказался о перспективах донской команды в новом сезоне.

По мнению Гацкана, если из клуба не уйдут ключевые футболисты, то у команды будут шансы побороться за топ-3 РПЛ.

- Если у «Ростова» сохранится состав, который был в прошлом году, плюс усиления, можно легко побороться за тройку. Если смотреть остальные команды, то не сказать, что те же ЦСКА или «Спартак» очень активны на рынке. У «Ростова» сыгранная команда, - передаёт слова Гацкана «Чемпионат».

Коллектив Валерия Карпина в прошлом сезоне финишировал на седьмой позиции в таблице, набрав 43 балла в 30 турах. В первом туре сезона 2024/25 «Ростов» встретится со столичным ЦСКА, матч пройдёт 20 июля и начнётся в 20:00 по мск.