Литвинов заявил, что его не спрашивали по поводу вступления в капитанский совет «Спартака»

Руслан Литвинов, игрок «красно-белых», рассказал, почему не вошёл в капитанский совет клуба.

- Почему не вошел в капитанский совет? Не знаю. Честно, меня не спрашивали. Кто будет капитаном «Спартака»? Зобнин. Тут очевидно. Он был капитаном, если не играл Джикия, - передаёт слова полузащитника «Спартака» «Чемпионат».

Новый сезон чемпионата России стартует для «Спартака» 21 июля – в первом туре коллектив Деяна Станковича отправится в Оренбург, где сыграет против одноимённой команды.

Литвинов выступает за «Спартак» с 2019 года, контракт футболиста с «красно-белыми» действует до 2026 года, а трансферная стоимость составляет пять миллионов евро.