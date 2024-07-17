Чернов ответил, подшучивают ли в «Спартаке» над Соболевым из-за его возможного ухода

Никита Чернов, защитник «красно-белых», ответил, подшучивают ли в команде над форвардом Александром Соболевым.

- Саша у нас как магнит - притягивает все новости. Никто не подшучивает, всё спокойно. Сами всё из новостей узнаём. По поводу Саши пока ничего не могу сказать, - передаёт слова игрока «Спартака» «Чемпионат».

Ранее была информация, что 27-летний нападающий «Спартака» покинет столичную команду и пополнит состав «Зенита». Позже писали, что клубы пока не могут согласовать сумму компенсации за игрока.

Трудовой договор Соболева с «красно-белыми» действует до лета 2026 года. В прошлом сезоне форвард 34 раза выходил на поле в составе «Спартака» и 10 раз поразил ворота соперников.