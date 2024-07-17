«Ахмат» хочет подписать ещё трёх-четырёх футболистов

Футбольный функционер Руслан Газзаев, который является спортивным директором грозненского «Ахмата», поведал о планах клуба в текущее трансферное окно.
«Клуб пополнят два легионера? Все в процессе. Мы планируем приобрести еще трех-четырех футболистов в это трансферное окно. Легионеры или россияне? Не могу ответить на этот вопрос», - передает слова Газзаева Metaratings.ru.
Новый сезон Российской премьер-лиги «Ахмат» начнет поединком против «Краснодара» на своем домашнем стадионе. Встреча состоится в воскресенье, 21 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
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