«Галатасарай» начал переговоры по игроку «Зенита»

Представители стамбульского «Галатасарая» начали переговоры с руководством петербургского «Зенита» по трансферу полузащитника Маркуса Вендела. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Невзат Дендар.

Ранее в прессе сообщалось, что бразильский хавбек готов присоединиться к турецкому гранду, если они договорятся с «Зенитом». Трансферная стоимость Маркуса оценивается в 20 миллионов евро. Также в его услугах заинтересована каталонская «Барселона».

В сезоне-2023/2024 Вендел провел 35 поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и десять результативных передач.