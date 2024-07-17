Переходу Вендела в «Барселону» мешает один игрок

Каталонская «Барселона» намерена усилить среднюю линию команды в летнее трансферное окно. Главный тренер Ханс-Дитер Флик хочет видеть в стане «сине-гранатовых» своего соотечественника Йозуа Киммиха, сообщает Todofichajes.

Если сделка по немцу не состоится, то каталонцы переключатся на другого игрока. Речь идет о полузащитнике петербургского «Зенита» Маркусе Венделе. Эта трансферная операция обойдется «Барселоне» в 20 миллионов евро.

26-летний центральный полузащитник выступает за петербургскую команду с октября 2020 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2027-го.