Игрок «Спартака» рассказал о последнем сообщении от Промеса

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о бывшем форварде «народной команды» Квинси Промесе.
«Я в чат что-то скинул по поводу Англии, увидел, что Квинси прочитал. Написал ему, спросил, как дела. Ответил: «Всё хорошо». Надеюсь, что всё у него разрешится», - передает слова российского футболиста «Чемпионат».
Напомним, что Промес перестал считаться игроком «Спартака» 1 июля. В прошлом сезоне 32-летний нидерландский форвард сыграл 17 матчей в Российской премьер-лиге, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами.
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