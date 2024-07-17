Гаджиев оценил перспективы махачкалинского «Динамо» в РПЛ

Президент «Динамо» из Махачкалы Гаджи Гаджиев оценил перспективы клуба в предстоящем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Нас в фавориты явно никто не будет записывать. Ни по спортивной составляющей, ни по финансовой. Всем понятно, на какой уровень мы примерно можем претендовать», - приводятся слова руководителя на официальном сайте клуба.
Стоит отметить, что махачкалинский коллектив впервые в истории выступит в элитном дивизионе российского футбола. В стартовом туре Премьер-лиги «Динамо» на выезде встретится с подмосковными «Химками». Игра пройдет 20 июля и начнется в 20:00 мск.
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