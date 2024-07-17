«Зенит» предложил 30 миллионов евро за нападающего, игравшего на Евро-2024

Турецкий нападающий Барыш Йылмаз, права на которого принадлежат стамбульскому «Галатасараю», может оказаться в Российской премьер-лиге. Об этом рапортует Ajansspor.

Согласно сведениям источника, в подписании форварда сборной Турции заинтересован петербургский «Зенит». «Сине-бело-голубые» предложили за футболиста 30 миллионов евро. С самим игроком петербуржцы готовы подписать трудовое соглашение с заработной платой в размере пяти миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Йылмаз принял участие в 55 поединках «Галатасарая», отметившись семью голами и 12 ассистами. Его контракт рассчитан до середины 2027 года.