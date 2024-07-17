Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым порассуждал, кто будет бороться за чемпионство в следующем розыгрыше Российской премьер-лиге.

- «Зенит» чуть ли не безоговорочно называют победителем нового чемпионата России. Мол, он сделает выводы из прошлого сезона, что доводить дело до такой ситуации нельзя, и с первого тура начнёт выносить всех подряд. Сейчас на старте сезона «Зенит» действительно фаворит. Опять же, почему? Он сделал те трансферы, которые и планировал, особо никто из команды не ушёл, тренер тоже остался, бюджет клуба не урезали. Поэтому есть все предпосылки, что «Зенит» снова возьмёт титул.

Кто составит ему конкуренцию? Обычно в таких случаях перечисляют команды, боровшиеся с чемпионом в прошлом сезоне. То есть «Динамо» и «Краснодар». Как раз и оценим в полной мере работу Мусаева, который провёл с командой предсезонку. Насчёт «Спартака» и ЦСКА не знаю, у них новые тренеры. «Локомотив» конец того чемпионата провёл успешно, но у него вроде сократился бюджет, оттуда ушли лидеры, и насколько смогут их заменить, неизвестно, – сказал Селин.

Сезон РПЛ 2024/2025 годов стартует 20 июля.

Пономарёв рассказал, кто составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото

Гладилин: «Сейчас имеется ряд команд, которые могут бороться с «Зенитом», нас ждёт интересный чемпионат»