Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил состояние «Краснодара» перед стартом чемпионата России.

- «Краснодар» – это вообще грустно. Сперцяна, Кордобу убери оттуда – и игра будет другая совершенно. Я не говорю, что они лидеры прям, но хоть что-то могут сделать: Сперцян – пас отдать, Кордоба – забить. А на других людей там страшно смотреть, они ничего не могут, – заключил Чугунов.

В первом туре РПЛ «Краснодар» сыграет в гостях «Ахматом», Начало матча – 21 июля в 20:00.

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