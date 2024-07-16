Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович с высокой вероятностью сменит клуб в обозримом будущем.

В прошедшем сезоне хорват выступал за «Балтику». После завершения срока аренды хавбек вернулся в расположение ЦСКА, но, как ожидается, уйдёт до закрытия трансферного окна. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», к 26-летнему футболисту проявляют интерес другие представители чемпионата России, а также клубы из Восточной Европы.

Кристиян Бистрович принадлежит ЦСКА с 2018 года. В минувшей кампании он принял участие в 31 матче «Балтики», отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей, но не помог команде из Калининграда сохранить прописку в элитном дивизионе.