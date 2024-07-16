Помазун покинет ЦСКА

Алексей Сафонов, агент голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Думаю, он останется в РПЛ. Будет играть в другой команде. Занимаемся этим вопросом», — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

При этом агент не стал раскрывать информацию о том, с какими клубами идут переговоры.

Последние три года Помазун провел в аренде в «Урале», однако текущим летом вернулся в ЦСКА.

Действующий трудовой договор 27-летнего голкипера с «армейцами» рассчитан до лета 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Помазуна в два миллиона евро.