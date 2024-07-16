Гацкан: Думал, что Глушенков уедет в Европу, но он выбрал «Зенит»

Тренер молодёжной команды «Ростова» Александр Гацкан поделился комментарием о переходе нападающего Максима Глушенкова в «Зенит».

«Думал, что Глушенков уедет в Европу уже этим летом. По качеству он провел очень хороший сезон, но выбрал «Зенит», — приводит слова Гацкана «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что в ближайшем будущем у Глушенкова будет возможность уехать в Европу, если он продолжит успешно выступать за «Зенит».

В дебютном матче за «Зенит» 24-летний Глушенков помог своей команде одержать победу над «Краснодаром», оформив дубль. Отметим, что он был признан лучшим игроком встречи.