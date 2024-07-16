Мостовой: Соболеву могут помешать слухи о «Зените»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, как слухи о возможном уходе из команды Александра Соболева повлияют на «красно-белых».

«Это «Спартаку» не помешает. Вот Соболеву может. Потому что непонятно, уходит он или нет, играет или не играет», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

В рамках первого тура нового розыгрыша Российской премьер-лиги «Спартак» встретится на выезде с «Оренбургом». Игра между командами пройдет в воскресенье, 21 июля. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 17:30 по московскому времени.

Напомним, в последнем очном матче команды голов не забили.