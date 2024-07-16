Чанов объяснил, почему ЦСКА нельзя продавать Облякова

Экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о возможном уходе полузащитника «красно-синих» Ивана Облякова.

«Для нынешнего состава ЦСКА Обляков — очень важный и системообразующий игрок той команды, которую все болельщики «армейцев» хотят видеть. Его нельзя продавать», — приводит слова Чанова Legalbet.

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего футболиста заинтересованы «Зенит» и «Динамо».

Действующий трудовой договор Облякова с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2026/27. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет девять миллионов евро.